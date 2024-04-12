Дарья Андреева
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти02.09.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
13.11.1803
Муж: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Праскева Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
13.04.1808
Сын: Терентий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
24.10.1809
Сын: Дмитрий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Илья Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
25.08.1814
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
06.05.1817
Сын: Николай Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
25.10.1819
Сын: Козьма Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
16.06.1822
Сын: Давыд Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Рождение ребёнка
12.03.1828
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Пахомов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Пахомов
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.1845
Причина смерти: опухолью