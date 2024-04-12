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Дарья Андреева

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

02.09.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.11.1803

Муж: Матвей Пахомов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Праскева Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1808

Сын: Терентий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1809

Сын: Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Илья Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1814

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1817

Сын: Николай Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1819

Сын: Козьма Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1822

Сын: Давыд Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1828

Дочь: Матрона Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Пахомов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Пахомов

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.09.1845
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью
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