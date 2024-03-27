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Ермолаев Андрей Петрович

Место рождения

Мотошелиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.08.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1865 ст.

Отец: Ермолаев Петр Ермолаевич

Мать: Агриппина Николаевна

Мотошелиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Крестные Дарья Ермолаевна, Василий оба мотошелиха МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1T8-Y?wc=Q866-8JY%3A375541101%2C386924701%2C386955501%2C386961701&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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