Ермолаев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1865 ст.
Отец: Ермолаев Петр Ермолаевич
Мать: Агриппина Николаевна
Крестные Дарья Ермолаевна, Василий оба мотошелиха МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1T8-Y?wc=Q866-8JY%3A375541101%2C386924701%2C386955501%2C386961701&cc=1921824
Смерть
Неизвестно