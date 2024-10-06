Меланья или Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксенофонт?
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа?? Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея? Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агриппина?? (Агафья в МК 1847) Павловна 3 жена Андрея
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Воронцов Евлений Павлович
Отец ребёнка: Павел
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: (Воронцова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Павел
Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
До 1835
Отец ребёнка: Павел
Смерть
Неизвестно