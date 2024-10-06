Меланья или Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья или Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор??

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонт?

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа?? Павловна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея? Павловна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агриппина?? (Агафья в МК 1847) Павловна 3 жена Андрея

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Воронцов Евлений Павлович

Отец ребёнка: Павел

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: (Воронцова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Павел

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Воронцов Федор Павлович

Отец ребёнка: Павел

Смерть
Неизвестно

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