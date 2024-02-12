Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

09.02.1878

Пол

Мужской

Отец

До 1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Павел

Мать: не указана

Смерть
09.02.1878
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