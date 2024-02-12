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Иван Павлович
Иван Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
09.02.1878
Пол
Мужской
Отец
Павел
До 1810 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Павел
Мать: не указана
Смерть
09.02.1878
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