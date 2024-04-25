Евдокия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1831 ст.
Дата смерти27.05.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1831 ст.
Отец: Гуськов Трофим Стефанов
Мать: Наталья Никитина
Крещение
06.03.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Леонтия Кондратьева сын Алексей и Онисима Иванова супруга Федосья Степанова.
Смерть
27.05.1831 ст.
От поносу. 3 месяца.