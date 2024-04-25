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Евдокия Трофимовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.03.1831 ст.

Дата смерти

27.05.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1831 ст.

Отец: Гуськов Трофим Стефанов

Мать: Наталья Никитина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
06.03.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Леонтия Кондратьева сын Алексей и Онисима Иванова супруга Федосья Степанова.
Смерть
27.05.1831 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От поносу. 3 месяца.
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