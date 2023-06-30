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Дубский Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Дубский Герасим Иванович

Мать: Дубская (Прилуцкая) Акулина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубская Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
20.01.1873 ст.

Сын: Дубский Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дубская Евдокия Тихоновна

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1884

Сын: Дубский Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Дубская Евдокия Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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