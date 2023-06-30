Дубский Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1873 ст.
Мать ребёнка: Дубская Евдокия Тихоновна
Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1884
Сын: Дубский Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Дубская Евдокия Тихоновна
Смерть
Неизвестно