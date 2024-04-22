Колосова (Зауткина) Олимпиада Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Енангского Воскресенского прихода
Бракосочетание
20.01.1885
д. Зауткино
Запись в МК 1885 г. Ентальского Ильинского прихода
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колосов Владимир Ксенофонтович
Отец ребёнка: Колосов Ксенофонт Макарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1896
Сын: Колосов Дмитрий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Колосов Ксенофонт Макарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колосов Алексей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Колосов Ксенофонт Макарович
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно