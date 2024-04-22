Колосова (Зауткина) Олимпиада Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Зауткина) Олимпиада Прокопьевна

Место рождения

Минин Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Минин Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Енангского Воскресенского прихода
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Колосов Ксенофонт Макарович

д. Зауткино
Запись в МК 1885 г. Ентальского Ильинского прихода
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колосов Владимир Ксенофонтович

Отец ребёнка: Колосов Ксенофонт Макарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1896

Сын: Колосов Дмитрий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Колосов Ксенофонт Макарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1900

Сын: Колосов Алексей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Колосов Ксенофонт Макарович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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