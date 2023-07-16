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Скоробогатов (Скоробогатько) Иван Максимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

17.08.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1897 ст.

Отец: Скоробогатько Максим Иванович

Мать: Скоробогатько (Иванина) Анна Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Арест
27.04.1933
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Осуждение
13.07.1933
Осуждён особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю. Статья 58 п. 7, 11. Приговор 10 лет.
Реабилитация осужденного
19.12.1963
Смерть
Неизвестно

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