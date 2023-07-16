Скоробогатов (Скоробогатько) Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения17.08.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1897 ст.
Арест
27.04.1933
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Осуждение
13.07.1933
Осуждён особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю. Статья 58 п. 7, 11. Приговор 10 лет.
Реабилитация осужденного
19.12.1963
Смерть
Неизвестно