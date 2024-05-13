Скоробогатько (Иванина) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Иванина) Анна Трофимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Иванина Трофим Филимонович

Мать: Иванина Варвара Титовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Максим Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.

Дочь: Скоробогатько Макрина Максимовна

Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1892 ст.

Сын: Скоробогатько Андриан Максимович

Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.

Сын: Скоробогатов (Скоробогатько) Иван Максимович

Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1911 ст.

Сын: Скоробогатько Тарасий Максимович

Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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