Скоробогатько (Иванина) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.
Дочь: Скоробогатько Макрина Максимовна
Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1892 ст.
Сын: Скоробогатько Андриан Максимович
Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.
Сын: Скоробогатов (Скоробогатько) Иван Максимович
Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1911 ст.
Сын: Скоробогатько Тарасий Максимович
Отец ребёнка: Скоробогатько Максим Иванович
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно