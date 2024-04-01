Bailey James Raymond
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1910
Дата смерти03.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Young June
Мать ребёнка: Bailey (Harding) Leola
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.06.1938
Жена: Bailey (Harding) Leola
Рождение ребёнка
17.09.1940
Сын: Bailey Mark Francis
Мать ребёнка: Bailey (Harding) Leola
Смерть
03.03.1968