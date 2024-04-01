Bailey James Raymond — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey James Raymond

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1910

Дата смерти

03.03.1968

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910

Отец: Bailey Mark Francis

Мать: Luddy (Bailey) Catherine Angeline

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Young June

Мать ребёнка: Bailey (Harding) Leola

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.06.1938

Жена: Bailey (Harding) Leola

Рождение ребёнка
17.09.1940

Сын: Bailey Mark Francis

Мать ребёнка: Bailey (Harding) Leola

Смерть
03.03.1968

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