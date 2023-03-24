Лямина Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Лямин Михаил Агафоникович
Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович
Рождение ребёнка
27.02.1914 ст.
Сын: Лямин Василий Агафоникович
Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно