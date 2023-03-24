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Лямина Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Лямин Михаил Агафоникович

Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лямин Пётр Агафоникович

Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лямин Иван Агафоникович

Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1914 ст.

Сын: Лямин Василий Агафоникович

Отец ребёнка: Лямин Агафоник Гаврилович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Агафоник Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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