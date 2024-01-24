Выборнова Клавдия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выборнова Клавдия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Выборнов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Арапова Августа Алексеевна

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1898

Дочь: Хазова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крест. -сын Михаил Андреев
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Выборнов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крест. сын Иоанн Васильев Бататин
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Выборнова Анфия Алексеевна

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест дочь-девица Августа Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
29.07.1906

Дочь: Выборнова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости , деревни и дома крест. дочь-девица Августа Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
11.06.1910

Дочь: Выборнова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крест. дочь-девица Евдокия Александрова Марточкина
Рождение ребёнка
04.10.1912

Дочь: Выборнова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест. дочь-девица Анна Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
26.11.1914

Дочь: Выборнова Мирония Алексеевна

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест. дочь-девица Анна Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборнов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Выборнов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выборнов Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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