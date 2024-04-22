Выборнов Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1892
Сын: Выборнов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Арапова Августа Алексеевна
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
28.01.1898
Дочь: Хазова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Воспр. - той же волости и деревни крест. -сын Михаил Андреев
Рождение ребёнка
02.11.1901
Сын: Выборнов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Воспр. - той же волости и деревни крест. сын Иоанн Васильев Бататин
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Выборнова Анфия Алексеевна
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест дочь-девица Августа Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
29.07.1906
Дочь: Выборнова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Воспр. - той же волости , деревни и дома крест. дочь-девица Августа Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
11.06.1910
Дочь: Выборнова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Воспр. - той же волости и деревни крест. дочь-девица Евдокия Александрова Марточкина
Рождение ребёнка
04.10.1912
Дочь: Выборнова Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест. дочь-девица Анна Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
26.11.1914
Дочь: Выборнова Мирония Алексеевна
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест. дочь-девица Анна Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выборнов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно