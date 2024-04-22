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Выборнов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Черепаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Выборнов Дмитрий Федорович

Мать: Выборнова Мария Кузьминична

Черепаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Выборнов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Арапова Августа Алексеевна

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
28.01.1898

Дочь: Хазова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крест. -сын Михаил Андреев
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Выборнов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крест. сын Иоанн Васильев Бататин
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Выборнова Анфия Алексеевна

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест дочь-девица Августа Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
29.07.1906

Дочь: Выборнова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости , деревни и дома крест. дочь-девица Августа Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
11.06.1910

Дочь: Выборнова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости и деревни крест. дочь-девица Евдокия Александрова Марточкина
Рождение ребёнка
04.10.1912

Дочь: Выборнова Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест. дочь-девица Анна Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
26.11.1914

Дочь: Выборнова Мирония Алексеевна

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости, деревни и дома крест. дочь-девица Анна Алексеева Выборнова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборнов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Выборнова Клавдия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборнова Клавдия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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