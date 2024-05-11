Туган-Барановский Михаил Михайлович
Место рождениясело Позники, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рождения11.11.1902 ст.
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
11.11.1902 ст.
село Позники, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя
ГАПО Полтава - Государственный Архив Полтавской области | ул. Пушкина 18/24 | Фонд 1011, Опись 7, Дело 117 - Метрическая книга Вознесенской церкви с. Позники за 1901-1908 годы. Л. 255об-256
Упоминание
Неизвестно
Копелев Лев. И сотворил себе кумира… – Анн Арбор, 1978 | С.175-176, 182-183 | Он был сыном того самого Туган-Барановского, легального марксиста, с которым спорил Ленин. Отец умер в Париже35, где наход... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Сын: Туган-Барановский Джеледин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
06.09.1948
Сын: Туган-Барановский Джучи Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
1986