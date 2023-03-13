Сударчикова (Хомутова) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомутининъ Николай
Мать: Хомутова Васса Иванова
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сударчиковъ Антоний
Рождение ребёнка
23.12.1907
Сын: Сударчиковъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Хомутовъ Сударчиковъ Василий
Рождение ребёнка
06.08.1912
Сын: Сударчиковъ Матвей