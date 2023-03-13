Сударчикова (Хомутова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчикова (Хомутова) Домна

Сударчикова (Хомутова) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомутининъ Николай

Мать: Хомутова Васса Иванова

Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сударчиковъ Антоний

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1907

Сын: Сударчиковъ Степанъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Хомутовъ Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1912

Сын: Сударчиковъ Матвей

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close