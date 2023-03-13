Хомутова Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1871
Сын: Хомутовъ Степанъ
Отец ребёнка: Хомутининъ Николай
Рождение ребёнка
20.10.1873
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Хомутининъ Николай
Рождение ребёнка
08.11.1875
Сын: Хомутовъ Порфирий
Отец ребёнка: Хомутининъ Николай
Рождение ребёнка
27.09.1880
Сын: Хомутовъ Григорий
Отец ребёнка: Хомутининъ Николай
Рождение ребёнка
08.09.1883
Сын: Хомутовъ Сергей
Отец ребёнка: Хомутининъ Николай
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Хомутовъ Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударчикова Домна
Отец ребёнка: Хомутининъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Хомутининъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хомутининъ Николай