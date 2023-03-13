Хомутова Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1871

Сын: Хомутовъ Степанъ

Отец ребёнка: Хомутининъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1873

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Хомутининъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1875

Сын: Хомутовъ Порфирий

Отец ребёнка: Хомутининъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1880

Сын: Хомутовъ Григорий

Отец ребёнка: Хомутининъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1883

Сын: Хомутовъ Сергей

Отец ребёнка: Хомутининъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Хомутовъ Николай

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударчикова Домна

Отец ребёнка: Хомутининъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Хомутининъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутининъ Николай

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