Дименштейн Мейр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДименштейн Мейр

Дименштейн Мейр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дименштейн) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: (Дименштейн) Зельда

Мать ребёнка: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.