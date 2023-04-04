Дименштейн Мейр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дименштейн) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1897
Дочь: (Дименштейн) Зельда
Мать ребёнка: не указана
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
Неизвестно