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(Дименштейн) Зельда

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

28.09.1897

Дата смерти

27.07.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1897

Отец: Дименштейн Мейр

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-отоларинголог
Рождение ребёнка
28.09.1926

Сын: Гельштейн Марк

Отец ребёнка: Гельштейн Идель (Илья)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.07.1988
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца

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