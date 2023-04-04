(Дименштейн) Зельда
Место рождения
Дата рождения28.09.1897
Дата смерти27.07.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1897
Отец: Дименштейн Мейр
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-отоларинголог
Рождение ребёнка
28.09.1926
Сын: Гельштейн Марк
Отец ребёнка: Гельштейн Идель (Илья)
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.07.1988
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца