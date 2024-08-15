Ешкилева Меланья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ешкилева Меланья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ешкилев Илья

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ешкилев Пётр Ильич

Отец ребёнка: Ешкилев Илья

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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