Ешкилева Меланья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ешкилев Илья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ешкилев Пётр Ильич
Отец ребёнка: Ешкилев Илья
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно