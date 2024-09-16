Пожиткова (Орлова) Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
09.01.1866 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/92
Восприемник
19.09.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/117
Рождение ребёнка
18.10.1869 ст.
Сын: Пожитков Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Пожитков Пажнов Федор Емельянович
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/195
Смерть
Неизвестно