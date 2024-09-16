Пожиткова (Орлова) Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (Орлова) Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Орлов Тимофей Васильевич

Мать: Орлова Федосья Михайловна

Бракосочетание
09.01.1866 ст.

Муж: Пожитков Пажнов Федор Емельянович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/92
Восприемник
19.09.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/117
Рождение ребёнка
18.10.1869 ст.

Сын: Пожитков Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Пожитков Пажнов Федор Емельянович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/195
Смерть
Неизвестно

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