Орлов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Орлов Василий Андреевич
Мать: Орлова Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Орлова Евгения___ Тимофеевна
Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Орлов Аристарх Тимофеевич
Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Орлов Квинтилион Тимофеевич
Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова ххх Михайловна
Смерть
Неизвестно