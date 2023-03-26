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Орлов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Орлов Василий Андреевич

Мать: Орлова Устинья Семеновна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Орлова Евгения___ Тимофеевна

Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Орлов Аристарх Тимофеевич

Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Орлов Квинтилион Тимофеевич

Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Орлов Хрисанф Тимофеевич

Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Орлова ххх Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова ххх Михайловна

Смерть
Неизвестно
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