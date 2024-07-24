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Метелёва Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Метелёв Иван Кириллович

Мать: Васильева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичканова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичканова Лилия Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Владимирович

Рождение ребёнка
04.07.1960

Дочь: Алексеева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Владимирович

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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