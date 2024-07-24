Метелёва Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Метелёв Иван Кириллович
Мать: Васильева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичканова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичканова Лилия Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1960
Дочь: Алексеева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Владимирович
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно