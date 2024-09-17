Ефимов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ефимов) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ефимов) ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ефимов Сергей

Мать ребёнка: (Ефимов) ?

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Ефимов) Ольга

Мать ребёнка: (Ефимов) ?

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