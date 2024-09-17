(Ефимов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ефимов) ?

(Ефимов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ефимов Сергей

Отец ребёнка: Ефимов ?

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Ефимов) Ольга

Отец ребёнка: Ефимов ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.