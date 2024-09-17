(Ефимов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов ?
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ефимов Сергей
Отец ребёнка: Ефимов ?
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Ефимов) Ольга
Отец ребёнка: Ефимов ?