Одинцов Иван Крест. Д. Сумной Артемьев (Андреев?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Иван Крест. Д. Сумной Артемьев (Андреев?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Елена Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Одинцова) ?

Мать ребёнка: Одинцова Елена Алексеева

Бракосочетание
27.05.1770

Жена: Одинцова (Завьялова) Екатерина Иванова

Бракосочетание
23.07.1783

Жена: Бабиных 1, Одинцова 2 Ирина Григорьева

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 49 вторым? ж. 25 вдова
Смерть
Неизвестно

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