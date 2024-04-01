Одинцов Иван Крест. Д. Сумной Артемьев (Андреев?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинцова Елена Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Одинцова) ?
Мать ребёнка: Одинцова Елена Алексеева
Бракосочетание
27.05.1770
Бракосочетание
23.07.1783
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 49 вторым? ж. 25 вдова
Смерть
Неизвестно