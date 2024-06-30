Канунникова Акулина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канунникова Акулина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1796 по 1799

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1812 ст.

Дочь: (Канунникова) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
До 1814 ст.

Муж: Канунников Петр Васильев

Рождение ребёнка
01.08.1815 ст.

Дочь: (Канунникова) Авдотья (ст.) Петрова

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1823 ст.

Дочь: (Канунникова) Авдотья (мл.) Петрова

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: (Канунникова) Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: (Канунникова) Матрена Петрова

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Канунников Назар Петров

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1830 ст.

Сын: Канунников Кирил Петров

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Канунников Илья Петров

Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
До 1858 ст.
Таушево, Воловский район , Тульская губерния

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