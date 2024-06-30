Канунникова Акулина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1796 по 1799
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1812 ст.
Дочь: (Канунникова) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Бракосочетание
До 1814 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1815 ст.
Дочь: (Канунникова) Авдотья (ст.) Петрова
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1823 ст.
Дочь: (Канунникова) Авдотья (мл.) Петрова
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: (Канунникова) Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: (Канунникова) Матрена Петрова
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Рождение ребёнка
29.01.1830 ст.
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Отец ребёнка: Канунников Петр Васильев
Смерть
До 1858 ст.