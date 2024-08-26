Булатова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Булатов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Булатова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно

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