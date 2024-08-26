Булатова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Булатов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Булатова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно