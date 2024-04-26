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Василевский Кронид Антонович

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Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.03.1895 ст.

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Память народа | Электронная база данных
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Звание: полковник авиац.-тех. сл. | Воинское звание
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Между 1906 и 1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Приют принца П.Г. Ольденбургского
Образование
Между 1914 и 1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Санкт-Петербургский технологический институт | Уровень образования: не окончил
Военная служба
Между 23.06.1919 и 05.07.1950
Род войск: ГАУ КА | Воинское звание: полковник | Память народа | Электронная база данных | Центральный архив МО. Учетно-послужная картотека
Рождение ребёнка
1921

Сын: Василевский Дмитрий Кронидович

Мать ребёнка: Василевская (Москвина) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Между 1921 и 1923

Жена: Василевская (Москвина) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кол-во лет мужу: Санкт-Петербургский технологический институт
Бракосочетание
1937

Жена: Василевская (Николаева) Екатерина Сократовна

Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Военная награда
03.11.1944
Вид награды: Орден Красного Знамени | Основание: Приказ подразделения №: 219/164 от: 03.11.1944 Издан: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: майор арт.-тех. сл. | Награда/Поощрение | Центральный архи... Показать все
Военная награда
26.08.1945
Вид награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Основание: Приказ подразделения от: 26.08.1945 Издан: высшая офицерская арт. школа | Звание/ Должность: подп... Показать все
Военная награда
06.11.1947
Вид награды: Орден Ленина | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: подполковник арт.-тех. службы | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Смерть
1960
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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