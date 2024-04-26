Василевский Кронид Антонович
Место рождения
Дата рождения08.03.1895 ст.
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Память народа | Электронная база данных
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Звание: полковник авиац.-тех. сл. | Воинское звание
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1906 и 1913
Образовательное учреждение: Приют принца П.Г. Ольденбургского
Образование
Между 1914 и 1916
Образовательное учреждение: Санкт-Петербургский технологический институт | Уровень образования: не окончил
Военная служба
Между 23.06.1919 и 05.07.1950
Род войск: ГАУ КА | Воинское звание: полковник | Память народа | Электронная база данных | Центральный архив МО. Учетно-послужная картотека
Рождение ребёнка
1921
Сын: Василевский Дмитрий Кронидович
Мать ребёнка: Василевская (Москвина) Анна Васильевна
Бракосочетание
Между 1921 и 1923
Кол-во лет мужу: Санкт-Петербургский технологический институт
Бракосочетание
1937
Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Военная награда
03.11.1944
Вид награды: Орден Красного Знамени | Основание: Приказ подразделения №: 219/164 от: 03.11.1944 Издан: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: майор арт.-тех. сл. | Награда/Поощрение | Центральный архи... Показать все
Военная награда
26.08.1945
Вид награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Основание: Приказ подразделения от: 26.08.1945 Издан: высшая офицерская арт. школа | Звание/ Должность: подп... Показать все
Военная награда
06.11.1947
Вид награды: Орден Ленина | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: подполковник арт.-тех. службы | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Смерть
1960