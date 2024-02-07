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Казанцева Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Казанцев Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Казанцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Казанцев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Казанцев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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