Казанцева Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Казанцев Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Казанцев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Александрович
Смерть
Неизвестно