Вязовцевъ Макаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Вязовцевъ Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Вязовцева) Федосья
Мать ребёнка: Вязовцева Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Вязовцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Вязовцева Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Вязовцева) Катерина
Мать ребёнка: Вязовцева Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Вязовцева) Ирина
Мать ребёнка: Вязовцева Стефанида Дмитрева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Вязовцевъ Кузьма
Мать ребёнка: Вязовцева Стефанида Дмитрева