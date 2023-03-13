Вязовцевъ Макаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВязовцевъ Макаръ

Вязовцевъ Макаръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Вязовцевъ Елисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязовцева Татьяна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязовцева Стефанида Дмитрева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Вязовцева) Федосья

Мать ребёнка: Вязовцева Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Вязовцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Вязовцева Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Вязовцева) Катерина

Мать ребёнка: Вязовцева Татьяна Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Вязовцева) Ирина

Мать ребёнка: Вязовцева Стефанида Дмитрева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Вязовцевъ Кузьма

Мать ребёнка: Вязовцева Стефанида Дмитрева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.