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Вязовцевъ Иванъ
Вязовцевъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Мужской
Отец
Вязовцевъ Макаръ
1737 г.р.
Мать
Вязовцева Татьяна Федорова
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Вязовцевъ Макаръ
Мать:
Вязовцева Татьяна Федорова
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