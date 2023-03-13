Вязовцевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовцевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Вязовцевъ Макаръ

Мать: Вязовцева Татьяна Федорова

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