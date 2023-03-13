Вязовцева Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовцева Татьяна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Вязовцевъ Макаръ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1762

Сын: Вязовцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Макаръ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Вязовцевъ Макаръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовцевъ Макаръ

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