Вязовцева Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Вязовцевъ Макаръ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1762
Сын: Вязовцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Макаръ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Вязовцевъ Макаръ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовцевъ Макаръ