Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1875

Муж: Эртте Пауль Абрамович

Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Матикайнен (Эртте) Мария Павловна

Отец ребёнка: Эртте Пауль Абрамович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1881

Дочь: (Эртте) Ева Павловна

Отец ребёнка: Эртте Пауль Абрамович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1884

Дочь: (Эртте) Анна Павловна

Отец ребёнка: Эртте Пауль Абрамович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1891

Дочь: Барндык (Эртте) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Эртте Пауль Абрамович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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