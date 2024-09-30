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Эртте Пауль Абрамович

Место рождения

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857

Отец: Эртте Абрам Хиобович

Мать: Эртте (Ряттё) Мария Андреевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.02.1875

Жена: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна

Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Матикайнен (Эртте) Мария Павловна

Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1881

Дочь: (Эртте) Ева Павловна

Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1884

Дочь: (Эртте) Анна Павловна

Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1891

Дочь: Барндык (Эртте) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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