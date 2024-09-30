Эртте Пауль Абрамович
Место рождения
Дата рождения18.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857
Бракосочетание
02.02.1875
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: Матикайнен (Эртте) Мария Павловна
Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна
Рождение ребёнка
20.12.1881
Дочь: (Эртте) Ева Павловна
Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна
Рождение ребёнка
07.09.1884
Дочь: (Эртте) Анна Павловна
Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна
Рождение ребёнка
02.01.1891
Дочь: Барндык (Эртте) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Эртте (Хямяляйнен) Елизавета Моисеевна
Смерть
Неизвестно