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Сахаров Иван Конов

Место рождения

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Конон Павлов

Мать: Елизавета Варфоломеева

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.09.1862 ст.

Жена: Сахарова Параскева Васильева

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1882 ст.

Дочь: Терехина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Сахарова Параскева Васильева

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1884 ст.

Сын: Сахаров Петр Иванов

Мать ребёнка: Сахарова Параскева Васильева

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Татьяна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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