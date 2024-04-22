Сахаров Иван Конов
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Конон Павлов
Мать: Елизавета Варфоломеева
Бракосочетание
23.09.1862 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1882 ст.
Дочь: Терехина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Сахарова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
06.06.1884 ст.
Сын: Сахаров Петр Иванов
Мать ребёнка: Сахарова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Иванова
Смерть
Неизвестно