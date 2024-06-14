Конон Павлов
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смерти11.11.1872 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1832 ст.
Сын: Николай Конов
Мать ребёнка: Елизавета Варфоломеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евгения Конова
Мать ребёнка: Елизавета Варфоломеева
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Сахаров Иван Конов
Мать ребёнка: Елизавета Варфоломеева
Смерть
11.11.1872 ст.
От старости