Конон Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонон Павлов

Конон Павлов

Место рождения

Черенково, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

11.11.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Павел

Мать: не указана

Черенково, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1832 ст.

Сын: Николай Конов

Мать ребёнка: Елизавета Варфоломеева

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евгения Конова

Мать ребёнка: Елизавета Варфоломеева

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Сахаров Иван Конов

Мать ребёнка: Елизавета Варфоломеева

Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.11.1872 ст.
Харино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
От старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.