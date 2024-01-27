(Samarin) Hanya Hazel Karpevna
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.10.1887
Дата смерти09.02.1950
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1887
Россия
Рождение ребёнка
01.08.1904
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Rwanda
Рождение ребёнка
05.04.1906
Дочь: Bogdanoff June George
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Irene George Simeon
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Ensenada, Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
22.05.1915
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Mexico
Рождение ребёнка
10.10.1916
Дочь: Kulikov Mary George
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Mexico
Рождение ребёнка
24.12.1919
Дочь: Dobrenen Hazel George
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Mexico
Рождение ребёнка
12.04.1921
Дочь: Kosareff Vera George Simeon
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Mexico
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
09.02.1950
Commerce, Los Angeles County, California, USA
Смерть
09.02.1950
Kern County, California, USA