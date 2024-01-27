(Samarin) Hanya Hazel Karpevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Samarin) Hanya Hazel Karpevna

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.10.1887

Дата смерти

09.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1887

Отец: Самарин Samarin Карп Karp Семенович Simion

Мать: Лукерья Вторая Жена Lukeria Пахомовна Pakhom

Россия
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Babeshoff Vasili Gregori

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Rwanda
Рождение ребёнка
05.04.1906

Дочь: Bogdanoff June George

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Irene George Simeon

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Ensenada, Ensenada, Baja California, Mexico
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Babeshoff William George

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Mexico
Рождение ребёнка
10.10.1916

Дочь: Kulikov Mary George

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Mexico
Рождение ребёнка
24.12.1919

Дочь: Dobrenen Hazel George

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Mexico
Рождение ребёнка
12.04.1921

Дочь: Kosareff Vera George Simeon

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Mexico
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Похороны
09.02.1950
Commerce, Los Angeles County, California, USA
Смерть
09.02.1950
Kern County, California, USA
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