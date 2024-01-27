Bogdanoff (Bogdanoff) June George
Место рожденияLos Angeles, CA
Дата рождения05.04.1906
Дата смерти10.06.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1906
Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
25.01.1931
Сын: Bogdanoff George Nicholas
Отец ребёнка: Bogdanoff Nick William
Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
27.05.1940
Сын: Bogdanoff Phillip Nicholas
Отец ребёнка: Bogdanoff Nick William
Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1987
Kern County, California