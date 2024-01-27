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Bogdanoff (Bogdanoff) June George

Место рождения

Los Angeles, CA

Дата рождения

05.04.1906

Дата смерти

10.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1906

Отец: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Мать: Hanya Hazel Karpevna

Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
25.01.1931

Сын: Bogdanoff George Nicholas

Отец ребёнка: Bogdanoff Nick William

Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
27.05.1940

Сын: Bogdanoff Phillip Nicholas

Отец ребёнка: Bogdanoff Nick William

Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bogdanoff Nick William

Смерть
10.06.1987
Kern County, California
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