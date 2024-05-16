Царева (Кулагина) Галина Николаевна
Место рожденияСело Коптяжево, оренбургская область
Дата рождения26.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1960
Отец: не указан
Село Коптяжево, оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1982
Дочь: Царева Оксана Александровна
Отец ребёнка: Александр
Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1984
Дочь: Уляшина (Царева) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
07.04.1989
Сын: Царев Александр Александрович
Отец ребёнка: Александр
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область