Царева (Кулагина) Галина Николаевна 26.08.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Царева (Кулагина) Галина Николаевна

Место рождения

Село Коптяжево, оренбургская область

Дата рождения

26.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1960

Отец: не указан

Мать: Кулагина Мария Григорьевна

Село Коптяжево, оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1982

Дочь: Царева Оксана Александровна

Отец ребёнка: Александр

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1984

Дочь: Уляшина (Царева) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
07.04.1989

Сын: Царев Александр Александрович

Отец ребёнка: Александр

Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область

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