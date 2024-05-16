Кулагина Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алеша
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.1960
Дочь: Царева (Кулагина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Село Коптяжево, оренбургская область
Смерть
Неизвестно