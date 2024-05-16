Кулагина Мария Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулагина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алеша

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.08.1960

Дочь: Царева (Кулагина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Село Коптяжево, оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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