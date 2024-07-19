(Уракова) Серафима Николаева
Место рождения
Дата рождения26.07.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1911 ст.
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 288об-289, №56)
Крещение
28.07.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянина Ивана Герасимова Уракова дочь, девица Таисия. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 288об-289, №56)
Смерть
Неизвестно