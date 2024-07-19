(Уракова) Серафима Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уракова) Серафима Николаева

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

26.07.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1911 ст.

Отец: Ураков Николай Никитин

Мать: Уракова Наталия Константинова

Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 288об-289, №56)
Крещение
28.07.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянина Ивана Герасимова Уракова дочь, девица Таисия. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 288об-289, №56)
Смерть
Неизвестно

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