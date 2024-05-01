Леоненко(В) Андрей Корнеевич 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Место рождения

Боярщина, Россия

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.05.1947

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Леоненко(В) Корнилий (Корней) Дмитриевич

Мать: Леоненко(Ва) (Леоненко) Иустина Петровна

Боярщина, Россия
Бракосочетание
05.02.1913

Жена: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Кошевичи, Россия
церковь села Кошевичи. Ф48 Оп4 д.763, церковь №12, запись №6
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Леоненко(В) Аверкий (Аверьян) Андреевич

Мать ребёнка: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Боярщина, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
09.01.1923

Дочь: Соколова (ЛеоненкоВа) Пелагея (Полина) Андреевна

Мать ребёнка: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: Черкасова (ЛеоненкоВа) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
19.12.1927

Сын: Леоненко(В) Николай Андреевич

Мать ребёнка: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Мать ребёнка: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Мать ребёнка: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: (ЛеоненкоВа) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Боярщина, Россия
Смерть
11.05.1947
Анга, Россия
Похороны
?.05.1947
с.Анга Качугского района Иркутской области

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