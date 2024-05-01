Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна
Место рожденияд.Верхние Храпуны Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губернии
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти07.03.1954
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Около 1891
Отец: Егоренкова ?
д.Верхние Храпуны Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
05.02.1913
Кошевичи, Россия
церковь села Кошевичи. Ф48 Оп4 д.763, церковь №12, запись №6
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Леоненко(В) Аверкий (Аверьян) Андреевич
Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич
Боярщина, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
09.01.1923
Дочь: Соколова (ЛеоненкоВа) Пелагея (Полина) Андреевна
Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич
Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1926
Дочь: Черкасова (ЛеоненкоВа) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич
Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
19.12.1927
Сын: Леоненко(В) Николай Андреевич
Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич
Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1930
Дочь: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна
Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич
Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1930
Дочь: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна
Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич
Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
20.06.1931
Дочь: (ЛеоненкоВа) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич
Боярщина, Россия
Смерть
07.03.1954
Анга, Россия