Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна Около 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Место рождения

д.Верхние Храпуны Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

07.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Егоренкова ?

Мать: Егоренкова (Егоренкова) ?

д.Верхние Храпуны Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
05.02.1913

Муж: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Кошевичи, Россия
церковь села Кошевичи. Ф48 Оп4 д.763, церковь №12, запись №6
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Леоненко(В) Аверкий (Аверьян) Андреевич

Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Боярщина, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
09.01.1923

Дочь: Соколова (ЛеоненкоВа) Пелагея (Полина) Андреевна

Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: Черкасова (ЛеоненкоВа) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
19.12.1927

Сын: Леоненко(В) Николай Андреевич

Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Боярщина, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: (ЛеоненкоВа) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Боярщина, Россия
Смерть
07.03.1954
Анга, Россия

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