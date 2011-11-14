Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

14.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Дашкевич Ефим Минич

Мать: Дашкевич (Рогозик) Антонина Михайловна

Бракосочетание
1951

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.02.1951

Дочь: Грамович (Сорока) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Сорока Иван Макарович

Рождение ребёнка
10.12.1953

Дочь: Степурко (Сорока) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Сорока Иван Макарович

Рождение ребёнка
01.06.1958

Дочь: Фомина (Сорока) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сорока Иван Макарович

Смерть
14.11.2011

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