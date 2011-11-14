Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти14.11.2011
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Бракосочетание
1951
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.02.1951
Дочь: Грамович (Сорока) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Сорока Иван Макарович
Рождение ребёнка
10.12.1953
Дочь: Степурко (Сорока) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Сорока Иван Макарович
Рождение ребёнка
01.06.1958
Дочь: Фомина (Сорока) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сорока Иван Макарович
Смерть
14.11.2011