Сорока Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорока Иван Макарович

Сорока Иван Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорока Макар

Мать: Сорока ...

Рождение ребёнка
26.02.1951

Дочь: Грамович (Сорока) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
10.12.1953

Дочь: Степурко (Сорока) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна

Смерть
1957
Рождение ребёнка
01.06.1958

Дочь: Фомина (Сорока) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.