Сорока Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорока Макар
Мать: Сорока ...
Рождение ребёнка
26.02.1951
Дочь: Грамович (Сорока) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
10.12.1953
Дочь: Степурко (Сорока) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна
Смерть
1957
Рождение ребёнка
01.06.1958
Дочь: Фомина (Сорока) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сорока (Дашкевич) Мария Ефимовна