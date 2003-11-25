Гапонов Алексей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1922
Дата смерти25.11.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1922
Отец: Гапонов Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапонова (Матюкова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапонова (Матюкова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.2003
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область