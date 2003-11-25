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Гапонов Алексей Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1922

Дата смерти

25.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1922

Отец: Гапонов Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапонова (Матюкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапонова (Матюкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапонова (Матюкова) Мария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.2003
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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