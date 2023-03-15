Гапонова (Матюкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1927
Дата смерти31.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапонов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапонов Алексей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1992
Похороны
Неизвестно