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Гапонова (Матюкова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1927

Дата смерти

31.05.1992

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927

Отец: Матюков Филипп Иванович

Мать: Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапонов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапонов Алексей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Алексей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1992
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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