Пузырева Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910
Отец: Пузырев Николай Львович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осадчая Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полыгалов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.09.1939
Сын: Полыгалов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Полыгалов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно