Пузырева Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910

Отец: Пузырев Николай Львович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осадчая Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полыгалов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Полыгалов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.09.1939

Сын: Полыгалов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Полыгалов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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