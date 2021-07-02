Полыгалов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1939
Дата смерти02.07.2021
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полыгалова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.12.1973
Сын: Полыгалов Антон Валерьевич
Мать ребёнка: Полыгалова Валентина Васильевна
Смерть
02.07.2021