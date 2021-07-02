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Полыгалов Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1939

Дата смерти

02.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1939

Отец: Полыгалов Иван Дмитриевич

Мать: Пузырева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полыгалова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.12.1973

Сын: Полыгалов Антон Валерьевич

Мать ребёнка: Полыгалова Валентина Васильевна

Смерть
02.07.2021

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