Феодора Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Георгий Григорьевич
Мать: Василиса Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1872
Сын: Фрол Ефимович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.04.1874
Дочь: Мавра Мироновна?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1875
Дочь: Феврония Мироновна?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1876
Сын: Гурий Андреевич?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1880
Сын: Трофим Петрович?
Отец ребёнка: не указан