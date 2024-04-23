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Феодора Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Георгий Григорьевич

Мать: Василиса Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1872

Сын: Фрол Ефимович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1874

Дочь: Мавра Мироновна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1875

Дочь: Феврония Мироновна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1876

Сын: Гурий Андреевич?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1880

Сын: Трофим Петрович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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